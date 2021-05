Der Speyerer Fabian Stassek ist angehender Lehrer. Praktische Erfahrung für seinen späteren Beruf sammelt der 24-Jährige bereits seit 2016 als Lernpate für Grundschüler. Nach seinem Masterabschluss wird er seine ehrenamtliche Tätigkeit wohl beenden – ein Schritt, den er bedauert. „Ich habe viel gelernt“, sagt er.

Fabian Stassek hat sein Abitur am Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium gemacht. Dort ist er neben dem Studium an der Universität Landau als Vertretungslehrer tätig. Während der Corona-Krise sei besonders viel für ihn zu tun, sagt er. Dass er Schullehrer werden wollte, sei für den 24-Jährigen früh klar gewesen. „Zunächst wollte ich aber an einer Grundschule unterrichten“, blickt er zurück. Doch aufgrund seiner Erfahrungen als Lernpate und im Studium habe Stassek sich im dritten Semester umentschieden und strebt seitdem einen Abschluss fürs Gymnasiallehramt an. Seine Studienfächer sind Mathematik, Sport und Darstellendes Spiel.

Trotz seiner geänderten Studienausrichtung ist der junge Mann weiterhin als Lernpate für Grundschüler in seiner Heimatstadt engagiert. „Ich betreue inzwischen schon den dritten Schüler“, berichtet Stassek. Nach Corona-bedingten Unterbrechungen komme er derzeit zweimal die Woche für jeweils zwei Stunden an die Schule seines Patenschülers. „Wichtig für den Schüler ist, dass wir feste Termine haben“, sagt der frühere Fußballer beim FC Speyer 09 und heutige Co-Trainer der U14 des Vereins.

Geduld gefragt

„Am wichtigsten ist es aber, eine Beziehung zu dem Kind, das man unterstützt, aufzubauen. Ohne Vertrauensbasis geht es nicht“, informiert Stassek. Bei der Lernpaten-Schulung sei er über die Kriterien informiert worden, nach denen Kinder für das Projekt ausgewählt werden. Als Beispiele nennt er Sprachprobleme, Aufmerksamkeitsdefizite, Lese- und Rechtschreibschwäche sowie soziale Auffälligkeiten. Je nach den Schwierigkeiten des Schützlings seien spezifische Lösungen gefragt. Stassek sagt, er tausche sich darüber stets auch mit dem Klassenlehrer aus.

Mit seinem gegenwärtigen Schüler, der auf das Ende seiner Grundschulzeit zugeht, übt der 24-Jährige derzeit das Einmaleins. „Wir machen ganz spielerisch Mathematik. Zum Beispiel mit Würfeln“, berichtet Stassek. Er habe dabei große Geduld. „Man muss sich in den Schüler hineinversetzen können“, sagt er. Reflexionsvermögen und die Fähigkeit zur Selbstkritik gehörten ebenfalls zu den Anforderungen an Lernpaten. Bei Treffen mit Kolleginnen und Kollegen alle sechs Wochen tausche man sich über Erfolge und Probleme aus. Die Leitung der Treffen und die Ausbildung der Ehrenamtlichen liegen in Händen von Gabriele Kettenhofen.

Erfahrungsaustausch

Bei der Betreuung des Patenkindes sei Flexibilität gefragt, betont Stassek. So gelte es, etwa bei der Terminfindung, auf den Schützling einzugehen. Als der junge Speyerer noch weniger im Studium und als Vertretungslehrer eingespannt war, sei er bei Bedarf auch öfter an die Schule seines jeweiligen Eleven gekommen.

Der 24-Jährige hat viel Spaß dabei, Grundschülern bei den ersten Schritten in ihrem neuen Lebensabschnitt zu helfen. Stassek schätzt aber auch die Treffen mit anderen Lernpaten als Erfahrungsgewinn hoch ein. Beim Austausch kämen verschiedene pädagogische Methoden zur Sprache. Wobei pensionierte Lehrer unter den Lernpaten einerseits von ihrem Erfahrungsschatz etwas abgeben könnten, andererseits würden diese selbst viel Neues lernen, was moderne Unterrichtsmethoden angeht. Was Letztere betrifft, ist Stassek bestrebt, nach letzten Prüfungen in Sport im Winter mit seinem Master in der Tasche ins Referat zu gehen, um das Gelernte im Schulalltag anzuwenden.

Zur Sache: Lernpaten-Projekt sucht Interessierte

„Keiner darf verloren gehen“ – so lautet das Motto des Lernpaten-Projekts, das neuerdings beim Ortsverband Speyer des Deutschen Kinderschutzbundes angesiedelt ist. Der Name bezeichnet zugleich das Netzwerk, das Grundschulkinder beim Start ins Schulleben unterstützt. Christa David-Wadle, Kassenwartin beim Kinderschutzbund, leitet das Projekt. „Das Projekt gibt es bereits seit 2008. Ins Leben gerufen und bis vor Kurzem getragen wurde es von der Bürgerstiftung Pfalz“, teilt sie mit.

Der neue Träger habe bereits Kommunikationsstrukturen aufgebaut und mehrere Online-Konferenzen durchgeführt. „Im März wollen wir mit der Ausbildung neuer Lernpaten beginnen. Dafür suchen wir Interessenten“, informiert die Speyererin.

Corona-bedingt wird die 30 Stunden umfassende Schulung wohl teilweise online durchgeführt. „Es geht darum, wie man einem unsicheren Kind Mut zuspricht, wie man ihm Selbstvertrauen gibt“, erklärt die pensionierte Rektorin des Ludwigshafener Theodor-Heuss-Gymnasiums und frühere stellvertretende Leiterin des Kaiserdomgymnasiums die Tätigkeit eines Lernpaten. Ein- bis zweimal pro Woche betreut der Pate ein Grundschulkind an dessen Schule. Dabei werde über fachliche wie soziale Schwierigkeiten gesprochen und nach Lösungen gesucht. Eine fachliche Nachhilfe sei die Lernpatenschaft nicht. Vielmehr gelte es, dem Kind zu vermitteln: „Ich bin da für dich“.

Es gebe ganz verschiedene Gründe dafür, weshalb ein Grundschulkind Schwierigkeiten hat, informiert die Projektleiterin: Krankheit, sprachliche Benachteiligung, schwierige Wohnverhältnisse, schlechte finanzielle Ausstattung gehören laut ihr dazu. Die Kinder, die eine Lernpatenschaft erhalten sollen, wähle die jeweilige Schule aus, sagt David-Wadle. Mit fast allen Einrichtungen in der Stadt und dem Umland bestehe eine Kooperation.

Als Lernpate sollte man eine „verlässliche Persönlichkeit“ sein. Für die künftigen ehrenamtlichen Helfer ab 18 Jahren bis ins Rentenalter sind Tablets und FFP2-Masken angeschafft worden. Die neuen Paten sollen mit Beginn des nächsten Schuljahres tätig werden. Das Projekt freut sich über Spenden.

Kontakt