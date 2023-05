Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch in der katholischen Kirche St. Otto im Speyerer Westen gab und gibt es Musikalische Andachten im Advent. Der für diesen Stadtteil und seine Kirche zuständige Diakon Paul Nowicki war und ist der Offiziant. Er feierte am Sonntag Gaudete in Worten das Licht. Für die Musik zeichnet PalatinaKlassik verantwortlich.

Im dritten Anlauf stand das anrührende und expressive musikalische Programm der zentralen PalatinaKassik-Persönlichkeiten Leo Kraemer und Michael Wagner: kurze Folgen von Bachschen Choralvorspielen