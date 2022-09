Am Sonntag ist Ulrike Folkerts als Lena Odenthal im ersten „Tatort“ nach der Sommerpause noch den Tränen nahe gewesen. Keine 24 Stunden später strahlte sie mit ihrer Crew auf der Parkinsel in Ludwigshafen. Auf dem Festival des deutschen Films stellte die Schauspielerin die neueste Produktion „Lenas Tante“ zur Diskussion. Die Tante ist auch eine Große ihres Fachs. https://www.rheinpfalz.de/lokal/pfalz-ticker_artikel,-tatort-team-um-ulrike-folkerts-zu-gast-auf-der-parkinsel-_arid,5401283.html

Ob das bei den Frankenthalern auf große Gegenliebe stößt - man darf gespannt sein. Jedenfalls hat die Stadt vor, den Bürgern gegen Gebühr Laubsäcke zur Verfügung zu stellen, weil sie nicht auf den Kosten fürs Entsorgen der Blätter sitzenbleiben möchte. https://www.rheinpfalz.de/lokal/pfalz-ticker_artikel,-ewf-plant-test-mit-laubs%C3%A4cken-gegen-geb%C3%BChr-_arid,5401176.html

Nicht nur in Frankenthal ist das so: Wer dem Thema Müllentsorgung nicht die entsprechende Beachtung schenkt, wird vom Verbraucher bestraft. Für diesen waren in den vergangenen Tagen in Speyer fehlende gelbe Säcke ein echtes Ärgernis. Inzwischen hat sich die Situation gebessert – zumindest vorerst. https://www.rheinpfalz.de/lokal/speyer_artikel,-gelbe-s%C3%A4cke-ausgabestellen-sind-wieder-versorgt-_arid,5401239.html