Leitungswechsel im Haus am Germansberg und im Seniorenstift Bürgerhospital der Diakonissen: Nach fast 23 Jahren hat Sabine Seifert zum 1. Juli das Staffelholz von Klaus Dieter Schneider übernommen. Seifert, gelernte Kinderkrankenschwester mit den Zusatzabschlüssen Bachelor of Business Administration (Social) und Master of Arts (Diakoniewissenschaft), war zuletzt Leiterin des Hospizes im Wilhelminenstift und Geschäftsführerin der beiden Ökumenischen Sozialstationen Donnersberg-Ost und Grünstadt. Bianca Pfeuffer, als Vorstand der Diakonissen für das Hilfefeld Senioren verantwortlich, betonte beim Leitungswechsel, dass Schneider zwei gut aufgestellte Einrichtungen übergebe. Vorstandsvorsitzende Oberin Isabelle Wien erinnert an die Kapitel Speyerer Stadtgeschichte, an denen er mitgeschrieben habe. Zu diesen gehöre die Etablierung des Hauses am Germansberg, das 2000 als erstes Gebäude der Konversionsfläche auf dem Areal der ehemaligen Normand-Kaserne von Bewohnern des Seniorenzentrums der Diakonissenanstalt und dem Altenheim der Dompfarrei in der Engelsgasse bezogen wurde. Zudem habe Schneider mit hohem Engagement den Wechsel der Trägerschaft des Seniorenstifts Bürgerhospital von der Kommunalverwaltung zu den Diakonissen begleitet und gestaltet.