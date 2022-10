Die Polizei sucht einen Unfallverursacher, der mit seinem Wagen an der B9 ein Verkehrsschild und Leitpfosten aus dem Boden gerissen hat. Ereignet hat sich der Unfall demnach am Dienstag zwischen Mitternacht und 8.55 Uhr in der Ausfahrt Speyer-Nord in Richtung Ludwigshafen. Die Beamten vermuten als Ursache nicht angepasste Geschwindigkeit. Der Fahrer sei nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit den Gegenständen kollidiert. „Bei dem Unfall wird das flüchtige Fahrzeug nicht unerheblich im Frontbereich beschädigt, worauf aufgrund an der Unfallstelle aufgefundener Fahrzeugteile geschlossen werden kann“, so die Ermittler. Unter anderem seien größere Teile der Frontschürze gefunden worden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. „Gerne darf auch der Täter sein schlechtes Gewissen durch Selbstgestellung erleichtern“, fügen die Beamten hinzu.