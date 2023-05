Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Christian Rahner ist vom Fach. Ursprünglich vom Hotelfach. Am 1. Februar hat er einen neuen Arbeitsplatz im Awo-Seniorenhaus Burgfeld gefunden. Bis November schließt der 41-Jährige seine berufsbegleitende Ausbildung zum Heimleiter ab und wird dann die Einrichtung als Nachfolger von Angelika Schach auch offiziell leiten.

Rahner ist in Neustadt aufgewachsen. Dort lebt er mit Ehefrau und Tochter und hat die meiste Zeit seines Lebens auch an der Weinstraße gearbeitet, zuletzt in einem Neustadter Wohnstift. Zuvor war