Die Attraktivität und den Wohnwert der Stadt steigern: Das ist das Ziel der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“. Dafür sind Aktionen zwischen Dom und Postplatz geplant.

Speyers Zentrum soll belebt werden – in diesem Ziel sieht sich die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ mit der Stadt einig. Dass die Verwaltung mit Wirtschaftsförderer Mario Daum unlängst dem einst von Gewerbetreibenden initiierten Verein beigetreten ist, wird von den ehrenamtlich für Speyer Tätigen begrüßt. Es sei ein Ausdruck der Überzeugung, wie sehr eine florierende Innenstadt auf gemeinsame Anstrengungen angewiesen ist.

Seiler würdigt Engagement

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) würdigte das Engagement des Vereins. Die hohen Sicherheitsvorkehrungen bei öffentlichen Veranstaltungen bezeichnete sie als enorme Hemmnisse. Dennoch hätten 2025 keine Veranstaltungen gestrichen werden müssen. Auch in diesem Sommer werde es einen Umzug zum Brezelfest geben, versprach Seiler. Die Stadt übernehme den Bauernmarkt sowie die begleitenden Aktionen an den verkaufsoffenen Sonntagen.

Diese finden am 12. April zur Frühjahrsmesse, zum Bauernmarkt am 20. September, zum Mantelsonntag am 25. Oktober und zur Eröffnung des Weihnachts- und Neujahrsmarktes am 29. November statt. Im kommenden Jahr soll es verkaufsoffene Sonntage unter anderem Anfang Januar geben – entschieden werden muss noch zwischen dem 3. und dem 10. – sowie zum Bauernmarkt am 19. September und zum Weihnachts- und Neujahrsmarkt am 28. November.

Mario Daum von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing setzte sich vor den Mitgliedern für eine zweite Auflage der „Lichtfestspiele Speyer“ ein. So ist das Altpörtel 2025/26 in der Weihnachtszeit erstmals sechs Wochen lang mit Bild- und Videoprojektionen „bespielt“ worden – ein Besuchermagnet, wie auch die Geschäftsleute bestätigten. Die Leistungsgemeinschaft hat das finanziell unterstützt und wäre wohl auch 2026/27 als Sponsor gefragt.

Befragungen geplant

Auf der Agenda der Leistungsgemeinschaft bleiben die Aktionen zum Valentinstag und das Altstadtfest, die Signale weit in die Region sendeten, wie Daum unterstrich. Der Wirtschaftsförderer arbeitet nach eigener Aussage an einer Intensivierung des Stadtmarketings. Geplant seien unter anderem Passantenbefragungen in der Innenstadt sowie Interviews mit Gästen und Touristen. Hieraus sollen Daten gewonnen werden, auf die Stadtmarketing, Einzelhandel, Schaustellerverband und kulturelle Einrichtungen wie gastronomische Betriebe reagieren könnten.

Der Vorsitzende der 77 Mitglieder starken Leistungsgemeinschaft, Peter Bödeker, verwies in seinem Rückblick auf ein Spektrum an Aktivitäten, darunter die Spende von 20 Bäumen in der Hauptstraße und am Postplatz. Seit 1992 würden darüber hinaus Christbäume von Kindertagesstätten, Schulen und Seniorenheimen geschmückt. Der Verein verfüge über ein finanziell „gesundes Polster“, um sich weiter in der Innenstadt zu engagieren. Bödeker hätte „nichts gegen frischen Wind“ im Verein. Die Mitglieder bestätigten ihn als Vorsitzenden. Ihm zur Seite stehen Schatzmeister Holger Appel.