Die Neuwahl aller Funktionen im Vorstand der Leistungsmeinschaft (LG) „Das Herz Speyers“ steht im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung am Mittwoch 17. Juni, 19.30 Uhr, im Wirtshaus am Dom, Maximilianstraße 96. Die Einzelhändler-Vereinigung der Domstadt zählt derzeit noch 44 Mitglieder. Die Vorsitzende Andrea Veth hat das Amt seit zwei Jahren inne. Ob sie erneut für das Amt zur Verfügung steht, sei derzeit ungewiss, sagte sie am Donnerstag auf Anfrage der RHEINPFALZ. „Wenn, dann nur mit der Perspektive, dass sich was bewegt.“ Veth beklagt mangelndes Interesse und Aktivitäten der Mitglieder. Sie verwies dazu auf mehrere vakante Positionen im Vorstand und deutete an, dass eine Auflösung der LG nicht auszuschließen sei. Neben den Wahlen soll über die Termine 2021 sowie Weihnachtsbaumaktion kommenden Jahres gesprochen werden. Anträge sind vorab schriftlich an herz@speyer.de einzureichen. „Die Jahreshauptversammlung findet natürlich nur statt, wenn Corona uns lässt. Im Moment sieht es danach aus“, so Veth. ell