Die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ befürchtet weitere Geschäftsschließungen in der Speyerer Innenstadt. „Man kann herunterrechnen, was das für Speyer bedeutet“, sagt Vorsitzender Peter Bödeker mit Verweis auf eine Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE). Alleine in diesem Jahr könnten 16.000 Geschäfte bundesweit verloren gehen, prognostiziert darin HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Die Einschätzung beruht auf einer Befragung unter 1300 Handelsunternehmen. Viele Händler berichten darin über Umsatzrückgänge, die die aktuell geltende 2G-Regelung ausgelöst habe. Insbesondere kleinere Unternehmen und der innerstädtische Bekleidungshandel litten.

Bödeker verweist auf mehrere Geschäftsschließungen in den vergangenen Monaten in Speyer. Auch deshalb bringe sich sein Verband in die politische Diskussion um eine Sperrung der Gilgenstraße ein, die er kritisch sieht. Eine Neuansiedlung gab es in Speyer dennoch in diesem Jahr: Brillen.de hat sich als Nachmieter in der Wormser Straße 5 etabliert. Auch für den Leerstand von Mode Pur in der Maximilianstraße 56 hat sich mit Kenny S.-Moden ein Nachmieter gefunden. Er will dort am Freitag, 25. Februar, eröffnen und gibt dafür den Standort in der Maximilianstraße 35 auf.