Amsel, Mond und Taubenschlag: So lautet der Titel der Ausstellung, die acht Leipziger Künstlerinnen in der Speyerer Städtischen Galerie präsentieren. Druckfrische und Arbeiten aus 15 Jahren, in denen das Künstlerkollektiv mit dem Spezialgebiet Druckgrafik unter dem Namen „augen:falter“ zusammenarbeitet.In Projekten und Konzepten sind Bildreihen entstanden, deren Vielfalt in Material und Ausführung bemerkenswert ist. Ihrem Anspruch, gemeinsame Titel zu finden und Format und Technik zusammenzuführen, bevor die individuellen Linol-, Holz- oder Scherenschnitte vollendet sind, werden die augen:falter gerecht. Die unterschiedlichen Handschriften sind auch und gerade unter den einheitlichen Projekttiteln deutlich erkennbar.

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 16. Juni, um 19 Uhr in der Städtischen Galerie, Flachsgasse 3, Speyer. Zu sehen ist sie bis zum 16. Juli donnerstags bis Sonntags von 11 bis 18 Uhr. In der Kult(o)urnacht arbeiten drei Künstlerinnen an den Druckmaschinen der Winkeldruckerey, um 21.30 und 22.30 Uhr führen sie durch die Ausstellung.