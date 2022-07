„Wir wollen kein E-Scooter-Verleihsystem“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Die städtische Sondernutzungssatzung soll um einen neuen Paragrafen erweitert werden, der Regeln für kommerzielle Verleihsysteme aufstellt.

In der Fußgängerzone gebe es keine Abstellmöglichkeiten für Elektroroller, nennt der städtische Bauamtschef Robin Nolasco einen Grund für die Speyerer Zurückhaltung gegenüber den in anderen Städten verbreiteten Leihsystemen. „Deshalb darf sie auch nicht mit dem E-Scooter befahren werden.“ Das gelte auch für Parkanlagen und das Helmut-Kohl-Ufer. „Die Fahrzeuge liegen überall herum“, berichteten Kommunalpolitiker im Bauausschuss von Erfahrungen in anderen Städten. Darunter leide nicht nur das Stadtbild, so OB Seiler. Für besonders körperlich beeinträchtigte Personen, gerade mit Sehbehinderungen, könne das gefährlich werden.

Der Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat mehrheitlich die Einführung des neuen Paragrafen in der Sondernutzungssatzung. Dieser soll es in Zukunft Anbietern von Leihrollern schwer machen, indem er ihnen zum Beispiel im engeren Altstadtbereich wildes Abstellen verbieten, eine Sondernutzungsgebühr abverlangen und weitere Auflagen machen würde.

Rechtsprechung steht aus

Problem sei die noch ausstehende Rechtsprechung in diesem Bereich, gibt Sabine Dittus, Verwaltungsdirektorin im Rathaus, zu bedenken. Speyer schließe sich der Einschätzung anderer Städte wie Bremen oder Düsseldorf an, die schon Sondernutzungsgebühren von kommerziellen E-Scooter-Verleihern erhöben. Die Satzung reguliere mit dem neuen Paragrafen die Verfahren. Andernfalls könnte die Verwaltung erst auf Anbieter reagieren, wenn das erste Verleihunternehmen mit seiner E-Scooter-Flotte Tatsachen in Speyer geschaffen hätte.