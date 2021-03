Lothar Fischer bringt die Leute aus seinem Dorf zu einem anerkennenden Nicken, was so viel bedeutetet wie „Ja, unser Lothar Fischer ist schon eine tolle Nummer“. 85 ist der Waldseer am Montag. Wenn ihm danach ist, blickt er auf eine außergewöhnliche Laufbahn als Senioren-Leichtathlet zurück.

Drei Weltmeisterschaften

Denn erst als Rentner vollbrachte der Besitzer und Betreiber einer Landwirtschaft vor allem in Sachen Weit- sowie Dreisprung sehr Bemerkenswertes, darunter seine Starts bei drei Welttitelkämpfen der Senioren: 1997, 2001 in Brisbane/Australien (dort holte er die Titel in seinen beiden Paradedisziplinen) und 2011.

Besonders stolz ist er, dass seine am 1. September 2001 im Südwest-Stadion erreichte Weitsprung-Weltbestleitung der Altersklasse 65 (5,71 m) noch immer besteht. Mit der Leichtathletik begann er als junger Mann bei der TG Waldsee. Heute macht er altersbedingt „e bissel langsamer“ mit dem Springen, aber dreimal in der Woche schon.