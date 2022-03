Eva Katz von Vorwärts Speyer hat die 42,2 Kilometer beim Bienwald-Marathon in 3:00:30 Stunden beendet. Damit belegte sie Platz zwei der Frauen-Gesamtwertung und siegte in ihrer Altersklasse W45. Auch die zweite Speyererin, Yvonne Jung, kam ins Ziel: in 3:24:37 St. als Zweite der AK 40.