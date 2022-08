Drei Läufer von Vorwärts Speyer sind beim Herxheimer Abendlauf über zehn Kilometer gestartet. Yvonne Jung gewann in 43:35 Minuten in der Altersklasse W40. Dieter Doll belegte in 56:48 min Platz fünf der M70, Oliver Jung (1:05:09 Stunden) den 14. in der M50.