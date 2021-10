Yvonne Jung (Vorwärts Speyer) hat den Rennsteig-Supermarathon im Thüringer Wald in ihrer Altersklasse W40 gewonnen. Jung siegte über 74 Kilometer und 3260 Höhenmeter in 7:49:49 Stunden. Ihre Vereinskameradin Gudrun Strauß lag über 42,2 km und 1800 Höhenmeter in 4:04:52 St. bei der W55 vorne.

Volker Dörr kam im Supermarathon in 9:28:27 auf Platz 28 der M60. In Kandel beim Bienwald-Marathon beendete Dieter Doll die Halbdistanz in 2:00:20 als Zweiter der AK 70.