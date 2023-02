Sprinterin Tanja Zubrod vom TSV Speyer hat mit der Qualifikation für die süddeutschen Hallen-Meisterschaften der Unter-18-Jährigen in Sindelfingen einen großen Erfolg erzielt. Am Sonntagmorgen sprintete Zubrod über 60 Meter in ihrem Vorlauf als Sechste 8,32 Sekunden. Damit ließ sie in allen Heats 15 Läuferinnen hinter sich.