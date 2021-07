Der TSV Speyer bietet in Pandemie-Zeiten auch in den Sommerferien Training für Unter-Elf- bis Achtjährige an. Das hat Speyers Stellvertretender Vorsitzender Herbert Kotter der RHEINPFALZ mitgeteilt. Normalerweise hätten die Übungsstunden am 14. Juli vor den Sommerferien geendet und wären nach dem 27. August weitergegangen.

In Abstimmung mit Abteilungsleiterin Rosalinde Mayer-Schopp biete der TSV nun aber das Training im Helmut-Bantz-Stadion probeweise weiter zu den üblichen Zeiten an: Mittwoch (17.30 bis 18.30 Uhr, U8; 17.30 - 19 Uhr, U11).

Die Dauer des Angebots sei abhängig von der Nutzung und finde bei gutem Zuspruch während der gesamten Sommerferien statt. Seit Wiederaufnahme des Betriebs vor wenigen Wochen verzeichnet der TSV schon mal rege Beteiligung.