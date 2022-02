Lothar Fischer (TG Waldsee) hat beim Hallensportfest in Ludwigshafen einen Weltrekord aufgestellt. In der Altersklasse M85 erzielte er im Dreisprung 7,78 Meter. Renate Kimmel (TSV Speyer) lief in 10,74 Sekunden europäische Bestmarke in der W80 über 60 Meter.