39.740 Kilometer haben die Läufer beim 1. Running Cup des Hockeyclubs Speyer geschafft. Da ein paar läppische Meter zum virtuellen Umrunden der Erde fehlten, nahmen die Organisatoren noch ein paar Stunden am Sonntag dazu und knackten die 40.075 km – nach 30 Tagen mit 528 Läufern aus neun Vereinigungen.

Die TSV-Handballer räumten neben der Gesamtwertung fast alle anderen Kategorien in den Altersklassen ab. Am fleißigsten war Moni Keppner, die sich allein 53-mal auf die Socken machte, 498,4 km abspulte und dabei bis zu 21,7 km schaffte. HCS-Vorsitzender Christian Heisel kündigte eine Neuauflage an.