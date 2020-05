Ausrichter Vorwärts Speyer überlegt die Prüfung, ob eine Alternative im September/Anfang Oktober zum wegen der Corona-Krise ausgefallenen Brezelfestlauf überhaupt möglich ist. Vorsitzender Thomas Zürker teilte der RHEINPFALZ auf Anfrage nun erste Einzelheiten mit.

Laufchef Zürker stellte klar, dass die Organisatoren kein Signal setzen möchten, das Abstandsgebot in der Pandemie zu umgehen oder sonst wie dazu beizutragen, einer weiteren Verbreitung des Coronavirus Vorschub zu leisten.

„Über was wir nachdenken und wir bis Ende Juni verifizieren möchten, ist die Idee eines Solidaritätslaufs“, teilte Zürker mit: „Wir möchten die Speyerer zum Laufen motivieren mit dem Ziel, etwas für die eigene Gesundheit zu tun.“

Der Vorwärts plant, Gastronomie und Einzelhandel mit unter den Teilnehmern verlosten Gutscheinen zu unterstützen: „Wir möchten den Speyerer und umliegenden Vereine in dieser schwierigen Zeit helfen.“

Nacheinander starten

Voraussetzung sei neben der Lockerung der Veranstaltungsverbote ein Konzept, das die Auflagen für Abstand und Hygiene berücksichtigt, kündigte der Klub an: „Und natürlich müssen sowohl die Stadt Speyer, das Gesundheitsamt wie auch unsere Sponsoren mitziehen.“

Der Vorwärts stellt sich unter dem Motto „Teilnahme ist das Ziel“, nicht unter Wettbewerbskriterien, eine Runde durch die Speyerer Innenstadt vor. Zürker: „Es wird nicht gemeinsam gestartet, sondern die Teilnehmer gehen in einem Startkanal hintereinander in dem notwendigen Abstand an den Start.“ Der Lauf soll auf Vereinsmannschaften begrenzt werden.

Zudem sieht er einen Plan B vor, sollte die Veranstaltung geplant, genehmigt und kurzfristig wieder abgesagt werden müssen.