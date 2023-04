Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Oliver Jann ist mit Abstand die meisten Kilometer gelaufen in seiner Altersklasse der Unter-18-Jährigen. 100,1 km kamen innerhalb von vier Wochen zusammen. So lange dauerte der Running Cup, den der Hockeyclub Speyer (HCS) in Zusammenarbeit mit den TSV-Handballern auf die Beine stellte. Am Sonntagabend gab’s die Preise – und eine Titelverteidigung.

Schon 2021 hatten die Kobras, die kleinen und großen Handballer des TSV Speyer, die Liste der teilnehmenden Vereine bei der Premierenveranstaltung angeführt. Diesmal sah es nicht anders aus,