Dieter Sanderbeck hat die Leitung der Laufgruppe von Vorwärts Speyer abgegeben. Diese entwickelte er seit Gründung 2006 zur aktivsten Gruppe im Verein, die fast wöchentlich den Namen des Klubs bei verschiedensten Wettbewerben national und international vertritt.

„Die Anzahl der Mitglieder ist ständig gewachsen“, sagte Sanderbeck: „Damit einhergehend sind Aufgaben und Organisationsarbeit immer umfangreicher geworden, so dass ich die letzten Jahre ständig unter Zeitdruck stand, dem ich mich nunmehr in meinem zunehmenden Alter nicht mehr aussetzen möchte, so dass ich mich zu diesem Schritt entschieden habe.“

Yvonne Jung steht nun der Laufgruppe vor. Alfred Krause, Anke Mertens und Ute Brommer vertreten sie. Der Pressearbeit nimmt sich Gudrun Strauß an.