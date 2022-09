Yvonne Jung vom RC Vorwärts Speyer hat den Südpfalzlauf in Rülzheim gewonnen. In 44:06 Minuten siegte sie in der Altersklasse W40 über zehn Kilometer. Jungs Vereinskollege Dieter Doll belegte in 55:57 min den 35. Platz in der M70. Dieter Sanderbeck beendete den Halbmarathon (21,1 km) in 1:47:58 Stunden als Zweiter der M65.