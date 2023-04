Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Jetzt stellt euch mal locker mit Corona-Gedöns-Abstand auf“, weist Peter Aures, Leiter der Leichtathletik-Abteilung der TG Waldsee, die kleine Gruppe Kinder im Schulhof der Grundschule an. Denn jetzt ist Aufwärmen angesagt. Der passionierte Läufer ist seit fast 15 Jahren auch Jugend-Leichtathletik-Trainer und der einzige Vertreter der Waldseer Sportvereine, der sich in diesem Jahr am Programm der Ferienbetreuung der Schulkinder beteiligt.

Aures begründet sein Engagement so: „Ich will den Kindern die Gelegenheit bieten, in die Sportart hinein zu schnuppern und möchte testen, wie Training unter Corona-Bedingungen