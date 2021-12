Annika und Tim Müller aus Mechtersheim starten in zwei Wochen bei der deutschen Meisterschaft im Crosslauf. Bei den Landestitelkämpfen in Laubach siegte nun Tim in 5:33 Minuten bei den 13- und -Zwölfjährigen über 1540 Meter.

Sein jüngerer Bruder Max sicherte sich in 6:20 min Platz eins in seiner Altersklasse und in der Gesamtwertung Rang sechs. Annika bewältigte die 2580 m in 10:54 als Dritte der Unter-18-Jährigen.