Der Mechtersheimer Tim Müller (LG Rülzheim) list am Sonntag in Frankfurt bei den süddeutschen Meisterschaften neue Bestzeit über 3000 Meter gelaufen. In 10:10,57 Minuten schaffte Müller den vierten Platz bei der Jugend M14.

Nach der ersten von insgesamt siebeneinhalb Runden setzte sich von den zwölf Startern eine Spitzengruppe von fünf Läufern mit dem Römerberger ab. Diese baute ihren Vorsprung aus und entschied das Rennen im Schlusssprint auf der Zielgeraden. Müller lag deutlich vor dem Fünften.