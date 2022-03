Die Geschwister Müller aus Mechtersheim haben bei der Waldlauf-Bezirksmeisterschaft in Rülzheim einen dreifachen Erfolg gefeiert. Jeweils für die LG Rülzheim am Start, siegte Annika bei den Unter-18-Jährigen über 2400 Meter in 9:18 Minuten. Tim gewann bei der U16 (8:19 min), Max bei der U14 über 1500 m in 5:19.