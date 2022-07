Lars Kegler (40), Leichtathlet aus Speyer von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, hat sich vor seinem Saisonhöhepunkt, den World Police and Fire Games, die vom 22. bis 31. Juli in Rotterdam stattfinden, in Topform gezeigt.

Verrückter Weltrekordler

Bei den deutschen Feuerwehrmeisterschaften beim Marburger Nachtmarathon gewann Kegler Silber im Halbmarathon. Er lief in 1:14,39 Stunden persönliche Bestzeit. Der Speyerer hat sich in der Vergangenheit vor allem mit zahlreichen, teils verrückten Weltrekorden einen Namen gemacht.

Unter anderem lief er den schnellsten Halbmarathon mit einem Baumstamm auf den Schultern oder legte den längsten Non-Stop-Marsch in Feuerwehrmontur auf dem Laufband zurück.