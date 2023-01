36:42,2 Minuten hat der Speyerer Lars Kegler beim Silvesterlauf in Schifferstadt am Samstag benötigt. Damit belegte er Platz acht der Gesamtwertung über zehn Kilometer bei der 40. Auflage der Traditionsveranstaltung des LC Schifferstadt. In Keglers Altersklasse bedeutete das Rang vier.

Yvonne Jung (Vorwärts Speyer) beendete das Jahr als drittschnellste Frau in 44:01,4 min.