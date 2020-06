Zehn Mitglieder zählt die inklusive Laufgruppe von Vorwärts Speyer ein Jahr nach ihrer Gründung. Das hat Angelika Krauß, Beauftragte für Inklusion im Verein bei Special Olympics Rheinland-Pfalz mitgeteilt. Zur Gruppe zählen Sportler der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt, Pestalozzi-Schüler und Athleten von Special Olympics. Sie treffen sich montags (18 Uhr, Rheinstadion).

Das Jubiläum feierte sie bei einem kleinen Umtrunk mit Häppchen. Laufen, Walken, schnell, langsam, jung, alt, jeder, wie er kann und möchte, all das zählt zum Angebot für die Teilnehmer mit und ohne Behinderung. Zwei weitere Läufer kündigten sich laut Krauß schon an: „Das Training ist auch ideal für Einsteiger, Reha-Patienten, Familien und alle, die sich bewegen möchten und weil es zusammen in der Gruppe mehr Spaß macht.“