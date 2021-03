31.616,77 Kilometer haben die Vereine beim 1. Running Cup des Hockeyclubs Speyer zurückgelegt. Dieser endet am Samstag. Den von Beginn an führenden TSV-Handballern scheint der Sieg nicht mehr zu nehmen. Sie joggten bereits 8166,01 km. In der auf die Mitgliederanzahl bereinigten Wertung folgt der RC Vorwärts vor dem Ausrichter.

Bei der Siegerehrung gibt es auch Preise für die laufstärksten Jugendlichen der Altersklassen unter 18, 16, 14 und 12 Jahre. Das hat HC-Vorsitzender Christian Heisel der RHEINPFALZ am Montagmorgen mitgeteilt.