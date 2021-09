Werner Höhl vom Biker Club Speyer ist der Rekordmann von Biel. Kein anderer Deutscher bestritt den 100-Kilometer-Lauf in der Schweiz so oft wie er. Nun feierte der Speyerer sein 50. Jubiläum bei einem der größten, bekanntesten und ältesten Ultraläufe der Welt, ausgetragen seit 1959. Höhl kämpfte sich diesmal in 18:08:26,4 Stunden durch die Nacht.