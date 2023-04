Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Annika Müller aus Mechtersheim läuft ihren jüngeren Brüdern Tim und Max (alle LG Rülzheim) zwar nicht bewusst davon. Aber ihr Tempo brachte die 16-Jährige nun eine Stufe höher. Am Samstag startet Müller bei der deutschen Meisterschaft im Crosslauf in Sonsbeck bei Wesel. Tim nimmt am Rahmenwettbewerb teil. Max geduldet sich derweil noch.

2850 Meter über Stock und Stein, durch Matsch, über Hindernisse bewältigte Annika Müller in Laubach bei den Rheinland-Pfalz-Titelkämpfen. Mit einer Zeit