Der Leichtathlet Bruno Kimmel ist am Dienstag im Alter von 86 Jahren verstorben. Seit er sich vor über 30 Jahren dazu entschlossen hatte, auf Kurzstrecken über vorwiegend 60 und 100 Meter wieder zum Wettkampfsport zurückzukehren, sprintete Kimmel mehrmals zu deutschen, Europa- und Welttiteln. Besonders stolz war Kimmel darauf, dass er mit seinem ehemaligen Weltrekord der Altersklasse 75 bis 79 von 2009 über 100 Meter (13,07 Sekunden) noch immer auf Platz zwei der europäischen ewigen Bestenliste steht. Länger unterwegs zu sein, sei nichts für ihn, sagte er einmal: „Ich bin ein Schnellstarter. Hinten raus rennen mir die Jungen davon.“ In jüngster Zeit hatte er nicht mehr trainieren können, weil es die Gesundheit nicht zugelassen hatte. Der in Olmütz/Mähren geborene Bruno Kimmel war Finanzprokurist bei einem Speyerer Unternehmen und wie seine Frau Renate eine Zeit lang Trainer beim TSV Speyer.