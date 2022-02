Sechs Vereine und Abteilungen weiß Mitorganisator André Schehl schon im Boot, wenn am Montag für einen Monat der 2. Speyerer Running Cup des HC Speyer startet. Dann sammeln die Läufer und Walker wieder Kilometer und registrieren sich in einer App. Titelverteidiger TSV-Handball trifft auf Neuling Volleyball und die Korbjäger des Klubs.

Echte Läufe

Hockeyer, Skiclub und Wassersportverein machen auch wieder mit. Am Fußballclub 09, den Baseball-Turtles und dem Judosportverein ist Schehl noch dran. Neu am Cup: Kilometer winken auch durch die Teilnahme an der festen Strecke des Park Runs (jeden Samstag, 9 Uhr, Leinpfad). Die dortige Erfassung der Leistung sei für Familien ideal.

Die Park-Run-Helfer nehmen vielleicht selbst am Cup teil. „Es zählen nur wirkliche Läufe, nicht das normale Training“, stellte der Organisator klar.