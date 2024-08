Ein 39-jähriger Motorradfahrer hat am Dienstag gegen 12.20 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, weil er verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Mann die B39 von Hockenheim kommend in Richtung Speyer. Kurz nach der Abfahrt Speyer Zentrum stürzte er und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste teilweise für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden.