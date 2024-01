Professorin Constanze Janda ist mit dem „Preis für gute Lehre“ der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer ausgezeichnet worden. Das teilt die Hörerschaft mit, die jetzt den Preis für das Sommersemester 2023 vergeben hat. In ihrem Seminar „Europäisches Migrations- und Flüchtlingsrecht“ sei die Hochschullehrerin den Hörern vor allem durch ihre wertschätzende und positive Art aufgefallen, heißt es in der Begründung. Diese Atmosphäre habe zu inspirierenden Diskussionen angeregt. Janda war in der Vergangenheit schon mehrfach mit dem Studierendenpreis der Universität bedacht worden. Den Lehrstuhl in Speyer bekleidet die Juristin seit 2016. Der Fachausschuss der Universität vergibt die begehrte Auszeichnung in jedem Semester. Sie basiert auf einer Lehrevaluation unter den Hörern.