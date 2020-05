Nicht überall standen pünktlich zum Schulstart die vom Land angekündigten Schutzmasken zur Verfügung. Die Speyerer Grundschule im Vogelgesang hat daher aus der Not eine Tugend gemacht: „Die Lehrerinnen haben in ihrer Freizeit Masken aus kochfesten Stoffen für alle Kinder der vierten Klassen genäht“, berichtet Schulleiterin Karina Kauf. Diese würden nun täglich in der Schule gewaschen und danach wieder ausgeteilt. Kauf ist begeistert vom Einsatz ihres Teams.