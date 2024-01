Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag war in Berlin die große Bühne bereitet: Der erste Bürgerrat „Ernährung im Wandel“ hat seine Empfehlungen an die Bundespolitik bekanntgegeben. Unter den neun Sprechern: Eine Lehrerin aus Speyer, die in dem 160-köpfigen Gremium mitgearbeitet hat. Sie verbindet mit den Ergebnissen vor allem eine Hoffnung.

Anna Bauer aus Speyer ist Lehrerin an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Worms. Seit September 2023 bekleidet sie noch ein weiteres, für die Demokratie wichtiges Amt: Sie ist