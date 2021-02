Die Stadt Speyer kündigt ein regelmäßiges Schnelltest-Angebot für Lehrkräfte an. Mitarbeitende der städtischen Kita „Wola“ können künftig selbst Abstriche vornehmen. Die Bundeswehr unterstützt noch länger in der Seekatzstraße.

Ab Montag geht in den Speyerer Grundschulen der Wechselunterricht los. Lehrkräfte sollen nach Mitteilung der Verwaltung künftig die Möglichkeit haben, regelmäßig das Schnelltestangebot von Stadt und Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in den Räumen der Jugendförderung in der Seekatzstraße 5 wahrzunehmen. Für die Lehrerinnen und Lehrer werden Tests dort mittwochs von 18 bis 20 Uhr angeboten.

In der Seekatzstraße können sich auch Besucher von Speyerer Pflegeeinrichtungen testen lassen. Seit 1. Februar nehmen, wie berichtet, Soldaten der Bundeswehr montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr die Tests vor. Diese Amtshilfe, die zunächst auf drei Wochen angelegt war, wird nach Mitteilung der Stadt zunächst bis Freitag, 5. März, verlängert. Die bisherigen Testzeiten bleiben voraussichtlich bestehen. Die „vulnerable Gruppe“ der Pflegeheimbewohner müsse bestmöglich vor einer Coronavirus-Infektion geschützt werden, sagt Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU). Sie sei deshalb „besonders dankbar für die verlängerte Amtshilfeleistung durch die Bundeswehr“.

Dienstags, 17 bis 19 Uhr, und samstags, 11 bis 15 Uhr, steht das Angebot in der Seekatzstraße allen Speyerer Bürgern offen. Für diese Tage ist eine Terminvereinbarung online oder Telefon 06232 6959967 (montags bis freitags, 12 bis 14 Uhr) möglich.

Kita Wola testet selbst

Auch für die Kindertagesstätte Wola sei das Testangebot erweitert worden. Laut Stadt wurden acht Mitarbeitende der zweitgrößten städtischen Kita gezielt im Umgang mit den Abstrichstäbchen geschult, sodass sie nun selbstständig Tests beim Personal durchführen können. Schutzmaterial wie FFP2-Masken, Schutzbrillen und -kittel will die Stadt bereitstellen.

Vorgesehen sei, dass sich symptomfreie Mitarbeitende der Einrichtung dreimal wöchentlich einem Schnelltest unterziehen, teilt die Verwaltung mit. Auf diese Weise sollen mögliche Infektionen frühzeitig erkannt und dem Kita-Personal „eine Einschätzung hinsichtlich einer potenziellen Infektion“ gegeben werden, teilt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) mit. Sie weist jedoch darauf hin, dass es sich bei den Schnelltests „um eine Momentaufnahme“ handle und die Hygienevorgaben auch bei negativen Ergebnissen einzuhalten seien.

Bei einem positiven Ergebnis sollen nach Rücksprache mit dem medizinischen Berater der Stadt, Klaus-Peter Wresch, oder dem Kreisgesundheitsamt „unverzüglich“ ein PCR-Test sowie eine vorsorgliche Quarantäne für die betroffene Person angeordnet werden, teilt die Stadt mit. Je nach Personallage müssten dann auch Öffnungszeiten in der Einrichtung reduziert oder Gruppen geschlossen werden.