An den fünf staatlichen Grundschulen in Speyer werden drei Klassen von Lehrkräften geleitet, die ihre Ausbildung noch gar nicht abgeschlossen haben. Ein Unding, klagt die Lehrergewerkschaft VBE. Der pädagogische Nachwuchs sei auf eine solche Aufgabe nicht vorbereitet.

Der Brief des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums umfasst nur wenige Zeilen, doch die haben es in sich: An den fünf öffentlichen Grundschulen