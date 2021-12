Ob Meeresbewohner oder Urzeitkreatur: Die Kinder auf dem Weihnachtsmarkt wünschen sich vielfältige Spielsachen. Auch ein zwei Meter großer Wunsch ist darunter.

Matheus (4) wünscht sich bei seinem Anruf am Himmelstelefon – auf dem Markt zu erkennen an der blauen Telefonzelle – etwas Seltenes für Kinder: eine Kuckucksuhr. Zudem will er einen ferngesteuerten Dino aus Plastik. Lukas (6) freut sich auf ein Feuerwehrauto von Lego. Lina (2) hätte gerne einen lila Teddybär und ein Puppenhaus. Max (5) will, dass alle Menschen gesund bleiben – und ein „kleines Spielzeug“. Milia (5) ist mit ihrer Mama aus Schwetzingen gekommen. Sie wünscht sich ein neues Fahrrad und einen künstlichen Tintenfisch. Sie verrät: „Eigentlich wollte ich lieber einen echten Tintenfisch vom Sealife haben. Aber die geben mir ja keinen.“ Ihr Cousin Jonas (5) hofft auf einen zwei Meter großen Teddy.

Elisa (10) will Bettwäsche mit Pferdemotiven, Milan (4) einen Dino. Leon (7) will einen Zauberkasten, Jim (6) die Lego-Müllabfuhr. David (6) wünscht sich Tischkicker von Lego-Technik. Konstantin (6) hofft auf einen Transporter von Lego Star Wars. Nina (9) möchte ein Mikroskop und dass ihr Bruder und sie weniger streiten. Marco (12) hofft auf Manipulationsbälle zum Zaubern, Paul (4) auf ein Motorrad von Spiderman. Ein Elektromotorrad steht auf der Liste von Carlo (5). Lukas (5) freut sich auf die Novelmore Burg, die FEK-Station und den SEK-Hubschrauber, alles von Playmobil. Lio (5) möchte gerne ein elektrisches Auto und eine Rennbahn haben, Emma (9) Lol-Figuren.