Ein leerer Kinderwagen hat am Mittwoch eine Notbremsung eines Linienbusses ausgelöst. Dabei sind im Bus eine 81-Jährige und ein 26-Jähriger verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Linienbus gegen 11.45 Uhr auf der Gilgenstraße, als der Kinderwagen einer unbekannten Frau kurz vor einer Haltestelle auf die Fahrbahn rollte. Der Busfahrer leitete eine Vollbremsung ein, die 81-jährige stürzte von ihrem Sitz, der 26-Jährige prallte gegen eine Ausstiegstür. Rettungskräfte behandelten die Verletzten vor Ort. Die Frau nahm den Kinderwagen an sich und entfernte sich. Zeugen sowie die Frau werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.