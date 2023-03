Beschäftigte aus den Sozial- und Erziehungsberufen gehen derzeit in der Pfalz auf die Straße, um für mehr Geld und attraktivere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. Dazu aufgerufen hat unter anderem die Gewerkschaft Verdi, deren Fachgruppe der Speyerer Werner Ruffing betreut. Er berichtet im Interview mit Patrick Seiler von zunehmenden Belastungen.

Herr Ruffing, warum sind Erzieher und Sozialarbeiter zu schlecht bezahlt?

Die Ausbildung zur Erzieherin beziehungsweise zum Erzieher dauert in der Regel fünf Jahre und liegt im internationalen Bildungsvergleich auf dem Niveau eines Bachelor-Studiums. Das Studium der Sozialen Arbeit hat die gleiche Dauer und das gleiche Niveau wie das eines Ingenieurs. Sowohl die Arbeit im sozialen als auch im technischen Bereich bedeutet Verantwortung für Menschen und dient den Menschen und der Gesellschaft als Ganzem. Beide sozialen Berufe sind im Regelwerk des Tarifvertrages im öffentlichen Dienst aber in niedrigeren Entgeltgruppen als Ingenieure eingestuft.

Nehmen wir das Beispiel der Kitas, deren Arbeit viele Familien kennen: Sind die Belastungen in der Pandemie größer geworden?

Auf jeden Fall. Die Pandemie belastet in besonderem Maß die Kinder, die Eltern und die Familien, aber stellt auch an das Personal in der Kita größere Herausforderungen. Gerade bei den jüngsten sind die sozialen und emotionalen Beziehungen sehr entscheidend für ihre Entwicklung. Kontaktbeschränkungen stellten das Personal vor große Herausforderungen, denn aus pädagogischer Sicht ist das Tragen einer Maske in der direkten Arbeit mit dem Kind nicht fördernd. Viele Kolleginnen und Kollegen fühlen sich von Bildungspolitikern im Stich gelassen. Sei es, weil Kinder nicht verpflichtend in die Teststrategie einbezogen wurden – Lolli-Tests wurden von vielen Kindern akzeptiert – oder durch die ständig wechselnden Umstellungen in sogenannte Settings, also die Änderung der Zusammensetzungen der Gruppen, die das Bildungsministerium vorgegeben hat. Dies war sehr belastend. Apropos Bildung: Die Kolleginnen und Kollegen konnten unter diesen Bedingungen ihrem Bildungsauftrag nicht gerecht werden. Der Kita-Aufenthalt reduzierte sich immer mehr zur reinen Betreuungszeit.

In Speyer wird im Fall Don Bosco ein großes neues Haus für eine kirchliche Kita gebaut, und diese kann nur zu einem Teil in Betrieb gehen, da sie nicht genügend Fachpersonal findet. Wie alarmierend ist diese Situation aus Sicht eines Gewerkschafters?

Das empfinde ich als Katastrophe. Diese Entwicklung war aber im Grunde vorhersehbar. Die Politik, ob Bund oder Land, hat zu Recht immer weitgehendere Rechte für Kinder und Familien eingeführt. Aber sie haben nicht ausreichend dafür gesorgt, dass mehr Nachwuchs ausgebildet werden muss. Ebenso haben sie es versäumt, die Ausbildung entsprechend zu vergüten und die Berufe attraktiver zu gestalten. Auch die Arbeitsbedingungen müssen an die Gegebenheiten anderer Bildungseinrichtungen angepasst werden. Für das Lehrpersonal in den Schulen gibt es pro Unterrichtsstunde feste Zeiten als Vorbereitungszeit. In den Kitas fällt diese Zeit aufgrund der unzureichenden Fachkraft-Kind-Relation regelmäßig den Vertretungszeiten zum Opfer.

Was kann getan werden, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern?

Das liegt jetzt auch in der Hand der Tarifpartner. Da können die Vertreter der kommunalen Arbeitgeber ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen, das für das Personal auch Entlastung beinhaltet. Dann muss der Gesetzgeber nachbessern. Meine Aufgabe als Arbeitnehmervertreter sehe ich darin, auf die Probleme aufmerksam zu machen.

Was können Streiks bewirken?

In den bisherigen Verhandlungen haben es die Verhandlungsführer der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) versäumt, ernsthafte Vorschläge zu machen, um die Berufe aufzuwerten. Die Forderungen sind im Grunde die gleichen wie 2009 und 2015, sie sind aber noch nicht erfüllt worden. Deshalb müssen wir unser Streikrecht, das im Grundgesetz verankert ist und jeder Arbeitnehmerin und jedem Arbeitnehmer zusteht, wahrnehmen. Leider trifft dies weniger die VKA als die Familien. Ich bedaure das sehr, sehe aber auch viel Zustimmung von Elternseite, die erkennt, dass eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Kitas und Jugendämtern letztlich auch ihren Kindern zu Gute kommt. Ich sehe auch, dass es auf Seiten des Tarifpartners Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gibt, die den Forderungen der Streikenden positiv gegenüberstehen. Von der Bundes- und Landespolitik erwarte ich auch Zeichen, zum Beispiel eine bessere Finanzausstattung der Kommunen.

In den Sozial- und Erziehungsberufen wird immer mit den Menschen gearbeitet. Haben Sie den Eindruck, dass das inzwischen manchmal zu kurz kommt?

In der Tat haben sich in den letzten Jahren durch Gesetzesänderungen, und Richtlinien die Dokumentationsaufgaben vermehrt. Diese Entwicklung sehe ich aber auch in anderen Bereichen. Die Dokumentierung versachlicht viele Vorgänge und sichert dadurch auch ein besseres fachliches Vorgehen. Auf der anderen Seite bringt sie einen Mehraufwand, der – wenn er nicht durch Personalmehrung aufgefangen wird – anderswo fehlt. Für viele Kolleginnen und Kollegen entspricht das nicht mehr der Vorstellung des Berufes, für den sie sich vor ihrer Ausbildung entschieden haben.

Sie sind auch Personalratsvorsitzender der Stadtverwaltung Speyer, in deren Reihen viele Erzieher und Sozialarbeiter stehen. Wie stark beschäftigen Sie deren Belange in der Arbeitnehmervertretung?

Ich führe keine Statistik, aber gefühlt ist der Umfang merklich gestiegen. Von dieser Tarifrunde sind sogar mehr als 230 Kolleginnen und Kollegen bei der Stadt betroffen.

Zur Person

Werner Ruffing (60), verheiratet, Vater dreier erwachsener Kinder, ist Diplom-Sozialarbeiter und war von 1988 bis 2017 im Jugendbüro der städtischen Jugendförderung tätig. Im Sommer 2019 wurde er zum Vorsitzenden des Personalrates der Stadtverwaltung Speyer gewählt. Außerdem ist Ruffing ehrenamtlicher Sozialrichter, seit 35 Jahren Gewerkschafter und derzeit als Sprecher der Landes- und Bezirksfachgruppe Erziehung, Bildung und Soziale Arbeit bei Verdi engagiert.