Im Speyerer Süden ist ein Mitarbeiter eines Industriebetriebs mit heißem Thermalöl in Kontakt gekommen. Wie die Feuerwehr Speyer mitteilt, war eine Leckage an einer Anlage der Grund dafür, dass das Öl entwich. Die Feuerwehr und der Katastrophenschutz der Stadt Speyer waren zusammen mit Einsatzkräften einer Werkfeuerwehr rund vier Stunden beschäftigt, bis die betroffene Anlage in einem sicheren Zustand und somit die Gefahren gebannt waren. Der Mann kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Eine Gefahr für Menschen in der Nachbarschaft oder für die Umwelt bestand laut Feuerwehrsprecher nicht.