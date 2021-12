In vielen Adventskalendern verbirgt sich Süßes. Geschäfte in Speyer und Umland bieten Leckereien, die nicht in die 24 Türchen passen, aber bis weit nach Weihnachten reichen würden. Der „süße Adventskalender“ der RHEINPFALZ macht deshalb jeden Tag Appetit.

In den beiden Edeka-Filialen der Familie Stiegler in Speyer sind Lebkuchen der Firma „Süßer König“ aus Worms zu finden. Gegründet wurde das Unternehmen aus der Nibelungenstadt 2011 von Hans Joachim Blume, einem Schausteller in fünfter Generation, und Petra König, einer Konditorin, erklärt Yvonne Wittmann, Social Media Managerin bei der Stiegler Immobilienverwaltungs GmbH & Co-KG.

Die beiden Gründer belieferten laut Wittmann zunächst nur Schausteller und Freizeitparks mit ihren Produkten. Mittlerweile produziert „Süßer König“ vor allem Lebkuchenherzen und Lebkuchenfiguren, die seit 2020 auch im Supermarkt zu finden sind.

In den beiden Filialen von Edeka Stiegler in Speyer gibt es seit vergangenem Jahr auf der Verkaufsfläche eigene Ständer für die Produkte der Wormser, teilt Wittmann mit. Inzwischen seien auch mehr als nur die standardmäßigen Lebkuchenherzen und -figuren ins Sortiment aufgenommen worden. Neben weihnachtlichen Tannenbäumen gebe es Lebkuchen-Figuren und -Formen wie Lamas, Einhörner, Herzen und auch weihnachtlich verzierte Herzen. Ein Stück kostet laut Wittmann ab 2,20 Euro.