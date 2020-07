Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) warnt vor Baden im Rhein. „So verlockend es an heißen Tagen auch sein mag, verzichten Sie bitte darauf, im Rhein zu baden. Der Sog, den vorbeifahrende Schiffe erzeugen, und die unsichtbaren, aber starken Strömungen, sind nicht zu unterschätzen“, so Seiler in einer Pressemitteilung der Stadt. Selbst geübte Schwimmer könnten in Gefahr geraten. Seiler nimmt Bezug auf Berichte über tödlich verlaufene Badeunfällen in anderen Bereichen am Rhein. Wer als Zeuge sehe, wie jemand beim Baden in eine Notlage gerät, solle umgehend einen Notruf absetzen und die betroffene Person im Auge behalten, bis die Rettungskräfte eintreffen, aber „auf keinen Fall selbst hinterherschwimmen“. In Speyer war zuletzt 2016 ein 22 Jahre alter Flüchtling aus Afghanistan beim Schwimmen im Rhein ertrunken.