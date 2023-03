Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gegen Einsamkeit und für ein möglichst langes selbstständiges Leben im Alter setzt sich in Speyer seit September eine Gemeindeschwester plus ein. Zunächst ein Jahr lang kümmert sich Alexandra Mika um Senioren ab 80 in Speyer West. Angestellt ist die examinierte Pflegekraft bei der Stadt, vom Land wird sie finanziert. Gut, dass sie gerne den Mund aufmacht.

In Speyer leben 3400 Senioren, die 80 Jahre und älter sind, 1080 von ihnen im Westen der Stadt, Mikas Einsatzgebiet. Ihre Dreiviertel-Stelle ist zunächst befristet, kann aber verlängert