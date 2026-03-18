Die Sperrun g der Schwegenheimer Straße ist noch „vor Ostern auf jeden Fall vorbei“. Das versichert Dominik Schardt vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer.

Die wichtige Nord-Süd-Verbindung durch die Tabakgemeinde ist an der Stelle als Landesstraße 537 ausgewiesen und bereits seit dem 23. Februar gesperrt. Der Grund: An der Straße wird ein Fußgängerüberweg gebaut. Der sei zwar bereits größtenteils fertig, denn die Arbeiten seien bisher nach Zeitplan gelaufen, informierte Schardt. Die Sperrung dauere dennoch etwas länger als ursprünglich geplant. Der Grund dafür: Die Gemeindewerke hätten die Gelegenheit genutzt, um die Wasserleitung auf dem gesperrten Streckenabschnitt zu erneuern. „Diese Woche soll asphaltiert werden, danach folgen die Restarbeiten“, so der LBM-Sprecher.

Vor Beginn des 132.000 Euro teuren Bauvorhabens hatte die Behörde kalkuliert, dass die Sperrung bis 20. März dauern wird. Damals waren jedoch auch schon die zusätzlichen Arbeiten der Gemeindewerke angekündigt worden. Im gesperrten Bereich der Straße hat der LBM parallel die Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht erneuert.

Harthausen hat für den Zebrastreifen gekämpft

Der neue Fußgängerüberweg ist der erste in der Gemeinde. Begründet wurde er mit der Unfallgefahr durch den starken Autoverkehr an dieser Stelle: Beim Überwegs stoßen mehrere Straßen zusammen, er ist zudem ein Schulweg und muss auch auf dem Weg zur Kita von vielen Kindern genutzt werden.

Zuletzt hatten vor allem betroffene Eltern, aber auch der Ortsgemeinderat und der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) gemeinsam Druck gemacht, um den Bau zu erreichen. Im Mai vorigen Jahres hatte sich der LBM noch quergestellt. Erst nach neuerlichen Verkehrszählungen sowie einem Ortstermin und anhaltenden Protesten setzte bei der Behörde ein Umdenken ein.

Warnungen vor der Unfallgefahr und Forderungen nach Zebrastreifen an dieser Stelle gibt schon seit mehr als 30 Jahren. 1992 waren in einer „Hexennacht“ sogar schon einmal eigenmächtig welche auf den Asphalt gemalt worden.