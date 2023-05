Mit einen Abend zu Liselotte von der Pfalz gastierte die Berliner Lautten Compagney bei den Schwetzinger SWR Festspielen im Schloss.

Drei Tage vor der in Speyer spielenden Capella de la Torre war bei den Schwetzinger SWR Festspielen mit der Berliner Lautten Compagney ein anderes erstklassiges deutsches Alte-Musik-Ensemble aufgetreten, das ebenfalls durch überlegte und aus dem Rahmen des Üblichen fallende Projekte Zeichen setzt.Beide veröffentlichen ihre CDs übrigens in der Regel auch bei derselben Schallplattenfirma.

Schwetzingen ist für die Lautten Compagney und erst recht für ihren Leiter Wolfgang Katschner ein wohlbekanntes Pflaster, denn beim Winter in Schwetzingen des Heidelberger Theaters war Katschner einige Jahre der musikalische Leiter und kommt seither mit seinem Ensemble fast alljährlich zu Konzerten wieder.

Auf ihren Alben und in ihren Konzerten setzt die Lautten Compagney immer wieder Musikstile oder Kunstformen unterschiedlicher Art sinnfällig zueinander in Beziehung. Oft gibt es musikalisch-literarische Projekte – so wie im Fall des jüngsten Schwetzinger Konzerts im Jagdsaal. „Tweets aus Versailles“ war der Abend überschrieben – und mit dem Gezwitscher waren natürlich die Briefe der Liselotte von der Pfalz gemeint, in denen diese von ihrem Leben als Schwägerin des Sonnenkönigs am Hof von Versailles berichtet hatte.

Gelungene Musikauswahl

Diese legendären Briefe der legendären kurpfälzischen Prinzessin zum Gegenstand von Bühnenprogrammen zu machen, ist natürlich nicht neu. Aber die Auswahl war hier sehr stimmig – und vor allem war auch die Wahl der Musikstücke, vokal und instrumental, sehr gelungen. Mit Lully, Charpentier oder Marin Marais waren die Größen der Tonkunst am Hof Ludwig XIV. vertreten. Und ihre Werke wurden von der Lautten Compagney ganz exzellent musiziert. Nicht selten gab es einen direkten Bezug zwischen dem, was in den Briefen angesprochen wurde, und dem Charakter der Musik oder dessen Textvorlage.

Die bekannte Schauspielerin Franziska Troegner war gerade durch das unterschwellige Augenzwinkern ihres Vortrags eine ideale Sprecherin für der Liselotte von der Pfalz briefliche Schilderungen des höfischen Lebens und ihres eigenen Schicksals. Franziska Troegner betonte aber auch mit Ernst jene Passagen, die verblüffend zeitlos oder aktuell sind.

Stilistische Eleganz

Eine vorzügliche Interpretin der Gesangsnummern war die Mezzosopranistin Coline Dutilleul, die mit warmem Ton und stilistischer Eleganz sang. Die von Wolfgang Katschner an der Laute angeführte Lautten Compagney blieb dem erlesenen Zauber der französischen Barockmusik wahrlich nichts schuldig.Kultur

Info

„Tweets aus Versailles“ ist im Radio auf SWR 2 am Pfingstmontag, 29. Mai, zwischen 10.03 und 12 Uhr zu hören.